Суд Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости известного футболиста

Сообщается, что Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из "Сантоса" в "Барселону". Правоохранители утверждают, что игрок задолжал более 15 млн евро.

Уточняется, что "Барселона" перевела 40 млн евро компании, которая принадлежит отцу Неймара, тремя платежами (в 2011, 2013 и 2014 годах). Таким образом, корпоративный налог составил 17%. Если бы деньги перевели на личный счёт, Неймару пришлось бы заплатить 27,7% от суммы в качестве налога.

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Отмечается, что 36 объектов недвижимости Неймара заблокированы как залог. Поэтому игрок может продолжать проживать там, в обычном режиме, однако не может продавать эти объекты.

Напомним, что ФК “Динамо” подозревают в неуплате налогов и военного сбора в полном объеме. Об этом ранее заявили ветераны АТО.

По данным СМИ, клуб частично финансируется с оффшорных компаний, а заработные платы футболистов декларируются на уровне смешных 18-20 тыс. грн в месяц. Это и позволяет собственникам “Динамо” значительно занижать суммы уплаченных в бюджет Украины налогов.

В ГФС уже годами не реагируют на эту ситуацию.