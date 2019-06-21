Суд Бразилії арештував 36 об'єктів нерухомості відомого футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Суд в Бразилії заарештував 36 об'єктів нерухомості нападника "Парі Сен-Жермен" і бразильської національної команди Неймара, передає УНН з посиланням на Folha de Sao Paulo.
Повідомляється, що Неймар підозрюється в ухиленні від сплати податків в 2013 році під час переходу з "Сантоса" в "Барселону". Правоохоронці стверджують, що гравець заборгував понад 15 млн євро.
Уточнюється, що "Барселона" перевела 40 млн євро компанії, яка належить батькові Неймара, трьома платежами (в 2011, 2013 і 2014 роках). Таким чином, корпоративний податок сягнув 17%. Якби гроші перевели на особистий рахунок, Неймару довелося б заплатити 27,7% від суми як податок.
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Відзначається, що 36 об'єктів нерухомості Неймара заблоковані як застава. Тому гравець може продовжувати проживати там, у звичайному режимі, однак не може продавати ці об'єкти.
Нагадаємо, що ФК "Динамо" підозрюють у несплаті податків і військового збору в повному обсязі. Про це раніше заявили ветерани АТО.
За даними ЗМІ, клуб частково фінансується з офшорних компаній, а заробітні плати футболістів декларуються на рівні смішних 18-20 тис. грн на місяць. Це і дозволяє власникам "Динамо" значно занижувати суми сплачених до бюджету України податків.
У ДФС вже роками не реагують на цю ситуацію.