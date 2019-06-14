Назван самый дорогой футболист в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал топ-100 самых дорогих футболистов мира, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
Рейтинг возглавил нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость оценили в 252, 2 млн евро.
При этом, звездный форвард итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду расположился на 20-м месте в рейтинге. Его трансферную стоимость оценили в 118,1 млн евро.
В топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory вошли: Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) - 252,2 млн евро; Мохамед Салах (“Ливерпуль”) - 219,6 млн евро; Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) - 207,9 млн евро; Лионель Месси (“Барселона”) - 167,4 млн евро; Джейдон Санчо (“Боруссия”, Дортмунд) - 159,4 млн евро; Садьо Мане (“Ливерпуль”) - 157,8 млн евро; Гарри Кейн (“Тоттенхэм”) - 155,2 млн евро; Роберто Фирмино (“Ливерпуль”) - 144,2 млн евро; Антуан Гризманн (“Атлетико”) - 143,8 млн евро; Лерой Сане (“Манчестер Сити”) - 137,1 млн евро.
Как писал УНН, в рейтинге самых богатых футболистов мира лидирует Криштиану Роналду, его состояние оценивается в более чем 450 млн долл.
Также напомним, по данным СМИ, официальная зарплата футболистов столичного "Динамо" декларируется на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн в месяц.
А согласно документам, опубликованным на сайте DynamoLeaks, финансирование "Динамо" осуществляется преимущественно через оффшорные компании. Раньше это была Newport Management LTD, а ныне - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.
Такая схема, вероятно, служит для уклонения от уплаты налогов в полном объеме, предполагают эксперты и юристы. В ГФС такие факты откровенно игнорируют.
Ветераны АТО, в свою очередь, обвинили владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.