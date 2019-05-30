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Опубликован ТОП-20 самых богатых футболистов мира

Опубликован ТОП-20 самых богатых футболистов мира

Киев  •  УНН

 • 19989 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Опубликован рейтинг самых богатых футболистов мира, передает УНН со ссылкой на Wealthy Gorilla.

Так, первое место в рейтинге занимает португальский футболист Криштиану Роналду. В 2009 году футболист перешел в команду "Реал Мадрид", а его гонорар в 132 млн долл. сделал его самым дорогим футболистом в истории спорта.

По состоянию на 2019 год собственный капитал Криштиану Роналду оценивается в более чем 450 млн долл.

Второе место в рейтинге занимает английский футболист Дэвид Бекхэм. В 2004 году Бекхэм был самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он также стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

По состоянию на 2019 год собственный капитал Бекхэма оценивается почти в 450 млн долл.

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Замыкает тройку лидеров аргентинский футболист Лионелль Месси. В 2009 году Месси получил звание лучшего игрока мира. Тогда же Месси стал первым обладателем "Золотого мяча ФИФА", объединенного приза от France Football и ФИФА.

По состоянию на 2019 год собственный капитал Месси оценивается в 400 млн долл.

В рейтинг самых богатых футболистов мира попали также английский футболист Дейв Уиилан (220 млн долл.), бразильский футболист Алешандре Пато (145 млн долл.), английский футболист Уэйн Марк Руни (125 млн долл.) и другие.

Напомним, по данным СМИ, официальная зарплата футболистов столичного "Динамо" декларируется на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн в месяц.

А согласно документам, опубликованным на сайте DynamoLeaks, финансирование "Динамо" осуществляется преимущественно через оффшорные компании. Раньше это была Newport Management LTD, а ныне - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Такая схема, вероятно, служит для уклонения от уплаты налогов в полном объеме, предполагают эксперты и юристы.

В ГФС такие факты откровенно игнорируют.

Ветераны АТО, в свою очередь, обвинили владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.

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