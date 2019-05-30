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Опубліковано ТОП-20 найбагатших футболістів світу

Опубліковано ТОП-20 найбагатших футболістів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Опубліковано рейтинг найбагатших футболістів світу, передає УНН з посиланням на Wealthy Gorilla.

Так, перше місце в рейтингу займає португальський футболіст Кріштіану Роналду. У 2009 році футболіст перейшов у команду "Реал Мадрид", а його гонорар у 132 млн дол. зробив його найдорожчим футболістом в історії спорту.

Станом на 2019 рік власний капітал Кріштіану Роналду оцінюється в більш ніж 450 млн дол.

Друге місце в рейтингу займає англійський футболіст Девід Бекхем. У 2004 році Бекхем був найбільш високооплачуваним футболістом світу. Він також став першим британським футболістом, що зіграв 100 матчів в Лізі чемпіонів УЄФА.

Станом на 2019 рік власний капітал Бекхема оцінюється майже в 450 млн дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФС не реагує на податкові схеми "Динамо" з політичних мотивів

Замикає трійку лідерів аргентинський футболіст Ліонелло Мессі. У 2009 році Мессі отримав звання кращого гравця світу. Тоді ж Мессі став першим володарем "Золотого м'яча ФІФА", об'єднаного призу від France Football і ФІФА.

Станом на 2019 рік власний капітал Мессі оцінюється в 400 млн дол.

У рейтинг найбагатших футболістів світу потрапили також англійський футболіст Дейв Уіілан (220 млн дол.), бразильський футболіст Алешандре Пато (145 млн дол.), англійський футболіст Уейн Марк Руні (125 млн дол.) та інші.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, офіційна зарплата футболістів столичного "Динамо" декларується на рівні всього лише 18-20 тис. грн на місяць.

А згідно з документами, опублікованими на сайті DynamoLeaks, фінансування "Динамо" здійснюється переважно через офшорні компанії. Раніше це була Newport Management LTD, а нині - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Така схема, ймовірно, служить для ухилення від сплати податків в повному обсязі, припускають експерти і юристи.

У ДФС такі факти відверто ігнорують.

Ветерани АТО, у свою чергу, звинуватили власників "Динамо" в несплаті близько 30 млн грн військового збору.

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