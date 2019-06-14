Названо найдорожчого футболіста у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував топ-100 найдорожчих футболістів світу, передає УНН з посиланням на tribuna.com.
Рейтинг очолив нападаючий французького футбольного клубу ПСЖ Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили в 252, 2 млн євро.
При цьому, зірковий форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду розташувався на 20-му місці в рейтингу. Його трансферну вартість оцінили в 118,1 млн євро.
У топ-10 найдорожчих футболістів світу за версією CIES Football Observatory увійшли: Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") - 252,2 млн євро; Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 219,6 млн євро; Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") - 207,9 млн євро; Ліонель Мессі ("Барселона") - 167,4 млн євро; Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд) - 159,4 млн євро; Садьо Мане ("Ліверпуль") - 157,8 млн євро; Гаррі Кейн ("Тоттенхем") - 155,2 млн євро; Роберто Фірміно ("Ліверпуль") - 144,2 млн євро; Антуан Грізманн ("Атлетіко") - 143,8 млн євро; Лерой Сані ("Манчестер Сіті") - 137,1 млн євро.
Як писав УНН, в рейтингу найбагатших футболістів світу лідирує Кріштіану Роналду, його стан оцінюється в більш ніж 450 млн дол.
Також нагадаємо, за даними ЗМІ, офіційна зарплата футболістів столичного "Динамо" декларується на рівні всього лише 18-20 тис. грн на місяць.
А згідно з документами, опублікованими на сайті DynamoLeaks, фінансування "Динамо" здійснюється переважно через офшорні компанії. Раніше це була Newport Management LTD, а нині - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.
Така схема, ймовірно, служить для ухилення від сплати податків в повному обсязі, припускають експерти і юристи. У ДФС такі факти відверто ігнорують.
Ветерани АТО, в свою чергу, звинуватили власників "Динамо" в несплаті близько 30 млн грн військового збору.