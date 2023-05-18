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Создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления: украинские защитники заявили о прорыве в окрестностях Бахмута

Создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления: украинские защитники заявили о прорыве в окрестностях Бахмута

Киев • УНН

 • 725056 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Украинские защитники заявили о прорыве в окрестностях Бахмута и создании плацдарма для дальнейшего контрнаступления, передает УНН со ссылкой на Официальный канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Цитата

"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина — 700 м", - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно, по данным официального канала бригады, у противника не менее 50 "200-х" и до сотни "300-х". По состоянию на сейчас еще 4 россиян — в плену. Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в частности несколько российских складов БК.

Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов, указано в канале бригады.

Официальных комментариев от Генштаба и Минобороны по поводу прорыва в окрестностях Бахмута пока нет.

Ранее

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают продвигаться на флангах, за минувшие сутки удалось пройти на расстояние от 150 до 1700 метров. 

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