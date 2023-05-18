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Створили плацдарм для подальшого контрнаступу: українські захисники заявили про прорив на околицях Бахмута

Створили плацдарм для подальшого контрнаступу: українські захисники заявили про прорив на околицях Бахмута

Київ • УНН

 • 725058 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Українські захисники заявили про прорив на околицях Бахмута та створення плацдарму для подальшого контрнаступу, передає УНН із посиланням на Офіційний канал 3-ї окремої штурмової бригади.

Цитата

"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина — 700 м", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Попередньо, за даними офіційного каналу бригади, у супротивника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х". Станом на зараз ще 4 росіян — у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів, зазначено у каналі бригади.

Офіційних коментарів від Генштабу та Міноборони щодо прориву на околицях Бахмуту наразі немає.

Раніше

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, за минулу добу вдалося пройти на відстань від 150 до 1700 метрів. 

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