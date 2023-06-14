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Создание Совета НАТО-Украина укрепит политическое сотрудничество с Киевом - Столтенберг

Киев • УНН

 • 994910 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Создание Совета НАТО-Украина укрепит политическое сотрудничество Альянса и Киева. Если страны-союзники примут это решение, Украина и 31 член Альянса будут сидеть за одним столом на равных, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Создание Совета НАТО-Украина укрепит политическое сотрудничество с Киевом - Столтенберг

Цитата

"Мы готовимся к саммиту, и один из вопросов, который сейчас обсуждается между членами Альянса, - это вопрос укрепления нашего политического сотрудничества с Украиной путем создания Совета НАТО-Украина... Я считаю, что это хороший путь вперед, чтобы сделать больше с Украиной и теснее сотрудничать с ней", - заявил Столтенберг.

Детали

Он объяснил, что есть большая разница между Комиссией и Советом, если речь идет о структуре в Альянсе.

"Комиссия - это формат встречи союзников со страной-партнером. Во время заседания Комиссии 31 страна-член будут встречаться с Украиной. Мы не принимаем решений, у нас нет структур - это платформа для консультаций с партнером. Если союзники согласятся создать Совет НАТО-Украина, это фактически будет означать, что мы будем за одним столом и на равных условиях - 31 союзник и Украина", - отметил Генсек.

Столтенберг добавил, что это также будет орган, который сможет принимать решения, и будет иметь углубленные структуры, например подкомитеты. 

"Так что это структура для гораздо более глубокого сотрудничества, что позволит совместно принимать решения, если все члены Совета согласятся. Это будет отражать очень сильное укрепление политического партнерства в отношениях между Украиной и союзниками по НАТО", - подчеркнул он.

Напомним

Издание The New York Times сообщило, что на президента США Джо Байдена оказывает давление дискуссия по ускорению членства Украины в НАТО. Некоторые члены военного альянса хотят установить график присоединения Украины, но только после того, как война прекратится.

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