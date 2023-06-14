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Створення Ради НАТО-Україна зміцнить політичну співпрацю з Києвом - Столтенберг

Київ • УНН

 • 994911 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Створення Ради НАТО-Україна зміцнить політичну співпрацю Альянсу та Києва. Якщо країни-союзники схвалять це рішення, Україна та 31 член Альянсу сидітимуть за одним столом на рівних, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Створення Ради НАТО-Україна зміцнить політичну співпрацю з Києвом - Столтенберг

Цитата

"Ми готуємося до саміту, і одне з питань, яке зараз обговорюється між членами Альянсу, - це питання зміцнення нашої політичної співпраці з Україною шляхом створення Ради НАТО-Україна... Я вважаю, що це хороший шлях вперед, щоб зробити більше з Україною та тісніше співпрацювати з нею", - заявив Столтенберг.

Деталі

Він пояснив, що є велика різниця між Комісією та Радою, якщо йдеться про структуру в Альянсі.

"Комісія - це формат зустрічі союзників із країною-партнером. Під час засідання Комісії 31 країна-член будуть зустрічатися з Україною. Ми не приймаємо рішень, у нас немає структур - це платформа для консультацій з партнером. Якщо союзники погодяться створити Раду НАТО-Україна, це фактично означатиме, що ми будемо за одним столом та на рівних умовах - 31 союзник та Україна", - зазначив Генсек.

Столтенберг додав, що це також буде орган, який зможе приймати рішення, і матиме поглиблені структури, наприклад підкомітети. 

"Тож, це структура для набагато глибшої співпраці, що дозволить спільно приймати рішення, якщо всі члени Ради погодяться. Це відображатиме дуже сильне зміцнення політичного партнерства у відносинах між Україною та союзниками по НАТО", - підкреслив він.

Нагадаємо

Видання The New York Times повідомило, що на президента США Джо Байдена чинить тиск дискусія щодо пришвидшення членства України в НАТО. Деякі члени військового альянсу хочуть встановити графік приєднання України, але лише після того, як війна припиниться.

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