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NYT: союзники тиснуть на Байдена, щоб прискорити членство України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. На президента США Джо Байдена чинить тиск дискусія щодо пришвидшення членства України в НАТО. Деякі члени військового альянсу хочуть встановити графік приєднання України, але лише після того, як війна припиниться. Про це пише The New York Times, передає УНН.

NYT: союзники тиснуть на Байдена, щоб прискорити членство України в НАТО

Деталі

Як зазначає видання, попри те, що протягом останніх 16 місяців президент США використовував будь-яку можливість, щоб відзначити єдність НАТО щодо України, в одній ключовій темі Байден "опинився дещо ізольованим всередині альянсу": "коли і як приєднається Київ".

"Тепер серед союзників спалахнула дискусія, яка чинить тиск на Байдена, щоб той підтримав значно швидший і більш певний шлях до членства України", - пише видання.

"Багато союзників, особливо з країн, що межують з росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі", пише видання. Дехто хоче, щоб для справжнього членства був "графік і конкретні цілі", але "лише після того, як припиниться війна", кажуть представники адміністрації Байдена.

За словами одного високопоставленого чиновника США, який бере активну участь у дискусіях, членство України стало "всепоглинаючою дискусією" як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

"Тільки Німеччина повністю стала на бік Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників мають власні тихі сумніви щодо готовності України повноцінно приєднатися до Альянсу - і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з росією в майбутньому", - ідеться у статті.

При цьому, зауважує видання, кілька американських офіційних осіб на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, "схоже, зайняли позицію, що адміністрація Байдена буде вимушена бути більш конкретною щодо шляху України до членства, навіть якщо не можна буде домовитися щодо якоїсь дати посеред війни".

Офіційні особи США заявляють, що "у Білому домі офіційно не циркулює пропозиція змінити нинішню американську позицію, хоча вони очікують, що вона з'явиться найближчими кількома тижнями". У той час як Білий дім Байдена не любить обговорювати переговори про внутрішню політику, пише видання, у цьому випадку просочилося багато деталей, у тому числі аргумент про те, що "Байден повинен випереджати події, а не наздоганяти європейців".

Очікувалося, що питання щодо шляху України до членства стане центральним на зустрічі, яку Байден провів із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Овальному кабінеті.

"Столтенберг представив Байдену компромісну пропозицію, у якій НАТО погодилося б з тим, що Україні, випробуваній у бойових діях з обладнанням і підготовкою НАТО, не потрібно буде проходити стандартну процедуру для претендентів на членство, перш ніж вона зможе приєднатися", - зазначає видання з посиланням на слова високопоставленого чиновника США.

Також повідомляється, що у Вільнюсі НАТО надасть низку зобов'язань держав-членів продовжувати постачати Україні зброю, боєприпаси та гроші в середньостроковій перспективі - незалежно від долі поточного контрнаступу або календаря виборів.

Очікується також, що НАТО підвищить рівень своїх відносин з Україною з Комісії НАТО-Україна, заснованої у 1997 році, до Ради Україна-НАТО, що означає вищий рівень взаємодії та інтеграції.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку.

В Офісі Президента вказували, що 20 країн-членів Альянсу підтримують вступ України в НАТО.

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