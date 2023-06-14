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NYT: союзники давят на Байдена, чтобы ускорить членство Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 925998 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На президента США Джо Байдена оказывает давление дискуссия по ускорению членства Украины в НАТО. Некоторые члены военного альянса хотят установить график присоединения Украины, но только после того, как война прекратится. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

NYT: союзники давят на Байдена, чтобы ускорить членство Украины в НАТО

Детали

Как отмечает издание, несмотря на то, что в течение последних 16 месяцев президент США использовал любую возможность, чтобы отметить единство НАТО в отношении Украины, в одной ключевой теме Байден "оказался несколько изолированным внутри альянса": "когда и как присоединится Киев".

"Теперь среди союзников вспыхнула дискуссия, которая оказывает давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и более определенный путь к членству Украины", - пишет издание.

"Многие союзники, особенно из стран, граничащих с россией, хотят предоставить Украине твердые политические обязательства по членству накануне саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе", пишет издание. Некоторые хотят, чтобы для настоящего членства был "график и конкретные цели", но "только после того, как прекратится война", говорят представители администрации Байдена.

По словам одного высокопоставленного чиновника США, который активно участвует в дискуссиях, членство Украины стало "всепоглощающей дискуссией" как в Европе, так и внутри администрации Байдена.

"Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников имеют собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полноценно присоединиться к Альянсу - и относительно рисков того, что страны НАТО могут быть напрямую втянуты в конфликт с россией в будущем", - говорится в статье.

При этом, отмечает издание, несколько американских официальных лиц во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, "похоже, заняли позицию, что администрация Байдена будет вынуждена быть более конкретной в отношении пути Украины к членству, даже если нельзя будет договориться о какой-то дате посреди войны".

Официальные лица США заявляют, что "в Белом доме официально не циркулирует предложение изменить нынешнюю американскую позицию, хотя они ожидают, что оно появится в ближайшие несколько недель". В то время как Белый дом Байдена не любит обсуждать переговоры о внутренней политике, пишет издание, в этом случае просочилось много деталей, в том числе аргумент о том, что "Байден должен опережать события, а не догонять европейцев".

Ожидалось, что вопрос о пути Украины к членству станет центральным на встрече, которую Байден провел с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Овальном кабинете.

"Столтенберг представил Байдену компромиссное предложение, в котором НАТО согласилось бы с тем, что Украине, испытанной в боевых действиях с оборудованием и подготовкой НАТО, не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство, прежде чем она сможет присоединиться", - отмечает издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США.

Также сообщается, что в Вильнюсе НАТО предоставит ряд обязательств государств-членов продолжать поставлять Украине оружие, боеприпасы и деньги в среднесрочной перспективе - независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.

Ожидается также, что НАТО повысит уровень своих отношений с Украиной с Комиссии НАТО-Украина, основанной в 1997 году, до Совета Украина-НАТО, что означает более высокий уровень взаимодействия и интеграции.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.

В Офисе Президента указывали, что 20 стран-членов Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.

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