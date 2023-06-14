NYT: союзники давят на Байдена, чтобы ускорить членство Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На президента США Джо Байдена оказывает давление дискуссия по ускорению членства Украины в НАТО. Некоторые члены военного альянса хотят установить график присоединения Украины, но только после того, как война прекратится. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, несмотря на то, что в течение последних 16 месяцев президент США использовал любую возможность, чтобы отметить единство НАТО в отношении Украины, в одной ключевой теме Байден "оказался несколько изолированным внутри альянса": "когда и как присоединится Киев".
"Теперь среди союзников вспыхнула дискуссия, которая оказывает давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и более определенный путь к членству Украины", - пишет издание.
"Многие союзники, особенно из стран, граничащих с россией, хотят предоставить Украине твердые политические обязательства по членству накануне саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе", пишет издание. Некоторые хотят, чтобы для настоящего членства был "график и конкретные цели", но "только после того, как прекратится война", говорят представители администрации Байдена.
По словам одного высокопоставленного чиновника США, который активно участвует в дискуссиях, членство Украины стало "всепоглощающей дискуссией" как в Европе, так и внутри администрации Байдена.
"Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников имеют собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полноценно присоединиться к Альянсу - и относительно рисков того, что страны НАТО могут быть напрямую втянуты в конфликт с россией в будущем", - говорится в статье.
При этом, отмечает издание, несколько американских официальных лиц во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, "похоже, заняли позицию, что администрация Байдена будет вынуждена быть более конкретной в отношении пути Украины к членству, даже если нельзя будет договориться о какой-то дате посреди войны".
Официальные лица США заявляют, что "в Белом доме официально не циркулирует предложение изменить нынешнюю американскую позицию, хотя они ожидают, что оно появится в ближайшие несколько недель". В то время как Белый дом Байдена не любит обсуждать переговоры о внутренней политике, пишет издание, в этом случае просочилось много деталей, в том числе аргумент о том, что "Байден должен опережать события, а не догонять европейцев".
Ожидалось, что вопрос о пути Украины к членству станет центральным на встрече, которую Байден провел с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Овальном кабинете.
"Столтенберг представил Байдену компромиссное предложение, в котором НАТО согласилось бы с тем, что Украине, испытанной в боевых действиях с оборудованием и подготовкой НАТО, не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство, прежде чем она сможет присоединиться", - отмечает издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США.
Также сообщается, что в Вильнюсе НАТО предоставит ряд обязательств государств-членов продолжать поставлять Украине оружие, боеприпасы и деньги в среднесрочной перспективе - независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.
Ожидается также, что НАТО повысит уровень своих отношений с Украиной с Комиссии НАТО-Украина, основанной в 1997 году, до Совета Украина-НАТО, что означает более высокий уровень взаимодействия и интеграции.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.
В Офисе Президента указывали, что 20 стран-членов Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.