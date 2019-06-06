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Студенты из России, Ирана и Китая воруют технологические секреты в США

Студенты из России, Ирана и Китая воруют технологические секреты в США

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Россия, Китай и Иран используют своих студентов в США для сбора конфиденциальной информации в области высоких и военных технологий. Об этом в среду предупредил высокопоставленный чиновник иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам исполняющего обязанности директора отдела расследований национальной безопасности ICE Луи Роди, США сталкиваются с вполне реальной угрозой подрыва своей национальной безопасности в результате действий некоторых студентов и аспирантов из недоброжелательно настроенных к США государств. Роди выступал в среду на слушаниях в Финансовом комитете Сената, его показания касались иностранных студентов и аспирантов в учебных и исследовательских учреждениях США, которые получают значительные государственные дотации.

Согласно официальной статистике, на конец мая 2019 года в США проходят обучение 6196 студентов из России, из них 2008 - в областях науки, технологии, инженерных наук и математики. Роди привел примеры кражи американских ноу-хау китайскими студентами в США, чье число многократно превосходит число российских и иранских студентов.

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По словам представителя Иммиграционной полиции, Россия, Иран и Китай проявляют наибольшую активность, пытаясь незаконно получить в свое распоряжение ограничены или запрещены к экспорту технологии и товары военного и двойного назначения. Они используют множество схем для обхода правил и процедур экспорта из США.

Как сообщал УНН, США обвинили Huawei в промышленном шпионаже.

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