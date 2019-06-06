Студенти з Росії, Ірану та Китаю крадуть технологічні секрети в США

КИЇВ. 6 червня. УНН. Росія, Китай і Іран використовують своїх студентів в США для збору конфіденційної інформації в області високих і військових технологій. Про це в середу попередив високопоставлений чиновник Імміграційної і митної поліції США (ICE), передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.