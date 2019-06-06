Студенти з Росії, Ірану та Китаю крадуть технологічні секрети в США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Росія, Китай і Іран використовують своїх студентів в США для збору конфіденційної інформації в області високих і військових технологій. Про це в середу попередив високопоставлений чиновник Імміграційної і митної поліції США (ICE), передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами виконуючого обов’язки директора відділу розслідувань національної безпеки ICE Луї Роді, США стикаються з цілком реальною загрозою підриву своєї національної безпеки в результаті дій деяких студентів і аспірантів з недоброзичливо налаштованих до Сполучених Штатів держав. Роді виступав в середу на слуханнях у Фінансовому комітеті Сенату, його свідчення стосувалися іноземних студентів і аспірантів в навчальних та дослідницьких установах США, які отримують значні державні дотації.
Згідно з офіційною статистикою, на кінець травня 2019 року в США проходять навчання 6196 студентів з Росії, з них 2008 — в областях науки, технології, інженерних наук та математики. Роді навів приклади крадіжки американських ноу-хау китайськими студентами в США, чиє число багаторазово перевершує число російських і іранських студентів.
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За словами представника Імміграційної поліції, Росія, Іран і Китай проявляють найбільшу активність, намагаючись незаконно отримати в своє розпорядження обмежені або заборонені до експорту технології і товари військового та подвійного призначення. Вони використовують безліч схем для обходу правил і процедур експорту з США.
Як повідомляв УНН, США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві.
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