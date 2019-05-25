Унтер-офіцера ВМС США засудили до трьох років в'язниці через шпигунство на користь РФ

ukru
17:51 • 38164 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 82509 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 78347 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 80976 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 62877 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 94237 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148858 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166783 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154053 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239825 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9 м/с
67 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 40431 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 40551 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 51230 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

17:15 • 22490 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 17934 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156986 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239825 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204406 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189505 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 40551 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 40431 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60885 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 37688 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73471 перегляди
Актуальне
Унтер-офіцера ВМС США засудили до трьох років в'язниці через шпигунство на користь РФ

Унтер-офіцера ВМС США засудили до трьох років в'язниці через шпигунство на користь РФ

Київ • УНН

 • 8659 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Військовослужбовець ВМС США Стівен Келлогг, який мав доступ до секретної інформації про ядерні силових установках бойових кораблів, засуджений до трьох років тюремного ув’язнення після того, як він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шпигунстві. Про це повідомило в п’ятницю інформаційне агентство Associated Press (AP) з посиланням на представника управління кримінальних розслідувань ВМС США Джеффа Х’юстона, зазначає УНН.

За його словами, військовослужбовець хотів розкрити журналістам дані про порушення в ВМС США, а також передати їх в Росію.

Згідно з представленими до суду в Сан-Дієго документів, 26-річний унтер-офіцер Келлогг підтримував контакт з російським кораблебудівним підприємством “Севмаш”, повідомило агентство AP. Яких-небудь подробиць при цьому не наводиться.

Келлогг, поступив на службу в ВМС США в 2014 році і служив електромеханіком з обслуговування ядерних реакторів, був затриманий 27 серпня в аеропорту Сан-Дієго перед вильотом в Нью-Йорк, де хотів зустрітися зі знайомим журналістом. За даними агентства AP, Келлогг усвідомлював, що якби наявна у нього інформація була опублікована, то противники США знали б про потенціал і межі можливостей американських бойових кораблів з ядерними силовими установками.

“Спроба цього військовослужбовця розкрити секретну інформацію про ядерні силові установки кораблів ВМС США становить серйозну загрозу національній безпеці і поставила під загрозу життя американських військовослужбовців”, — привело агентство AP думку спеціального агента ФБР Гаррета Воуг.

Келлогг буде звільнений з військової служби за вироком суду з позбавленням прав і привілеїв, а також зі зниженням у званні.

Як повідомляв УНН, колишнього співробітника ЦРУ засудили до 20 років за шпигунство на користь Китаю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,009.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21