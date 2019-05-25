Унтер-офіцера ВМС США засудили до трьох років в'язниці через шпигунство на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Військовослужбовець ВМС США Стівен Келлогг, який мав доступ до секретної інформації про ядерні силових установках бойових кораблів, засуджений до трьох років тюремного ув’язнення після того, як він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шпигунстві. Про це повідомило в п’ятницю інформаційне агентство Associated Press (AP) з посиланням на представника управління кримінальних розслідувань ВМС США Джеффа Х’юстона, зазначає УНН.
За його словами, військовослужбовець хотів розкрити журналістам дані про порушення в ВМС США, а також передати їх в Росію.
Згідно з представленими до суду в Сан-Дієго документів, 26-річний унтер-офіцер Келлогг підтримував контакт з російським кораблебудівним підприємством “Севмаш”, повідомило агентство AP. Яких-небудь подробиць при цьому не наводиться.
Келлогг, поступив на службу в ВМС США в 2014 році і служив електромеханіком з обслуговування ядерних реакторів, був затриманий 27 серпня в аеропорту Сан-Дієго перед вильотом в Нью-Йорк, де хотів зустрітися зі знайомим журналістом. За даними агентства AP, Келлогг усвідомлював, що якби наявна у нього інформація була опублікована, то противники США знали б про потенціал і межі можливостей американських бойових кораблів з ядерними силовими установками.
“Спроба цього військовослужбовця розкрити секретну інформацію про ядерні силові установки кораблів ВМС США становить серйозну загрозу національній безпеці і поставила під загрозу життя американських військовослужбовців”, — привело агентство AP думку спеціального агента ФБР Гаррета Воуг.
Келлогг буде звільнений з військової служби за вироком суду з позбавленням прав і привілеїв, а також зі зниженням у званні.
Як повідомляв УНН, колишнього співробітника ЦРУ засудили до 20 років за шпигунство на користь Китаю.