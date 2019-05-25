Унтер-офіцера ВМС США засудили до трьох років в'язниці через шпигунство на користь РФ

КИЇВ. 25 травня. УНН. Військовослужбовець ВМС США Стівен Келлогг, який мав доступ до секретної інформації про ядерні силових установках бойових кораблів, засуджений до трьох років тюремного ув’язнення після того, як він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шпигунстві. Про це повідомило в п’ятницю інформаційне агентство Associated Press (AP) з посиланням на представника управління кримінальних розслідувань ВМС США Джеффа Х’юстона, зазначає УНН.