Унтер-офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

КИЕВ. 25 мая. УНН. Военнослужащий ВМС США Стивен Келлогг, имевший доступ к секретной информации о ядерных силовых установках боевых кораблей, приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в шпионаже. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя управления уголовных расследований ВМС США Джеффа Хьюстона, отмечает УНН.