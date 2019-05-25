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Унтер-офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Унтер-офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Киев  •  УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Военнослужащий ВМС США Стивен Келлогг, имевший доступ к секретной информации о ядерных силовых установках боевых кораблей, приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в шпионаже. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя управления уголовных расследований ВМС США Джеффа Хьюстона, отмечает УНН.

По его словам, военнослужащий хотел раскрыть журналистам данные о нарушениях в ВМС США, а также передать их в Россию.

Согласно представленным в суд в Сан-Диего документам, 26-летний унтер-офицер Келлогг поддерживал контакт с российским кораблестроительным предприятием “Севмаш”, сообщило агентство AP. Каких-либо подробностей при этом не приводится.

Келлогг, поступивший на службу в ВМС США в 2014 году и служивший электромехаником по обслуживанию ядерных реакторов, был задержан 27 августа в аэропорту Сан-Диего перед вылетом в Нью-Йорк, где хотел встретиться со знакомым журналистом. По данным агентства AP, Келлогг осознавал, что если бы имевшаяся у него информация была опубликована, то противники США знали бы о потенциале и пределах возможностей американских боевых кораблей с ядерными силовыми установками.

“Попытка этого военнослужащего раскрыть секретную информацию о ядерных силовых установках кораблей ВМС США представляет серьезную угрозу национальной безопасности и поставила под угрозу жизни американских военнослужащих”, — привело агентство AP мнение специального агента ФБР Гаррета Воуга.

Келлогг будет уволен с военной службы по приговору суда с лишением прав и привилегий, а также с понижением в звании.

Как сообщал УНН, бывшего сотрудника ЦРУ осудили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая.

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