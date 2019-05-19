Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 20 років за шпигунство на користь Китаю

КИЇВ. 19 травня. УНН. Суд штату Вірджинія засудив колишнього співробітника Центрального розвідувального управління (ЦРУ), 62-річного Кевіна Меллорі, до 20 років позбавлення волі та 5 років перебування під наглядом за продаж секретних документів Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на вердикт суду, опублікованому на сайті Міністерства юстиції США.