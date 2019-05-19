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Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 20 років за шпигунство на користь Китаю

Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 20 років за шпигунство на користь Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Суд штату Вірджинія засудив колишнього співробітника Центрального розвідувального управління (ЦРУ), 62-річного Кевіна Меллорі, до 20 років позбавлення волі та 5 років перебування під наглядом за продаж секретних документів Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на вердикт суду, опублікованому на сайті Міністерства юстиції США.

Обвинувачення вимагало засудити Мелорі до пожиттєвого ув'язнення, його адвокати просили винести вирок у вигляді 10 років в'язниці.

За версією слідства, Меллорі в 2017 році під час поїздок в Шанхай продав китайській розвідці три "оборонних документа" за 25 тисяч доларів.

Два з них були секретними, а третій - "цілком таємний". За даними ФБР, всього Меллорі міг продати китайській стороні до 8 таких документів.

Екс-співробітник ЦРУ визнав свою провину. Він заявив, що зробив це, щоб отримати від китайських партнерів інформацію, що має інтерес для США. Адвокати Меллорі планують оскаржити вирок.

Меллорі вільно володіє китайською мовою. Він був спецагентом служби безпеки Держдепу, а потім перейшов в розвідку ЦРУ.

Нагадаємо, колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джеррі Лі визнав свою провину за звинуваченням у змові з метою передачі секретної інформації Китаю.

Раніше колишній співробітник військової розвідки США Рон Рокуелл Хансен визнав провину в шпигунській діяльності на користь Китаю.

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