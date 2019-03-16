Колишній співробітник розвідки США визнав себе винним в шпигунстві на користь Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Колишній співробітник військової розвідки США Рон Рокуелл Хансен визнав провину в шпигунській діяльності на користь Китаю. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерство юстиції США, передає УНН.
Хансен звинувачується в передачі в Китай інформації військового характеру за винагороду в “сотні тисяч доларів”, передає агентство повідомлення відомства.
У червні колишній співробітник розвідувального управління міністерства оборони (РУМО) США був заарештований за звинуваченням в здійсненні шпигунської діяльності на території Сполучених Штатів на користь КНР. Він був затриманий в аеропорту Сіетла (штат Вашингтон), звідки мав намір вилетіти рейсом в КНР. МЗС КНР не коментувало ситуацію.
Як повідомляв УНН, розвідка США занепокоєна тим, що Huawei прокладає підводні кабелі зв’язку.