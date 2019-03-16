Бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Хансен обвиняется в передаче в Китай информации военного характера за вознаграждение в “сотни тысяч долларов”, передает агентство сообщение ведомства.

В июне бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован по обвинению в осуществлении шпионской деятельности на территории Соединенных Штатов в пользу КНР. Он был задержан в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда намеревался вылететь рейсом в КНР. МИД КНР не комментировал ситуацию.

Как сообщал УНН, разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи.