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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Киев • УНН

 • 9094 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Бывший сотрудник военной разведки США Рон Рокуэлл Хансен признал вину в шпионской деятельности в пользу Китая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США, передает УНН.

Бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Хансен обвиняется в передаче в Китай информации военного характера за вознаграждение в “сотни тысяч долларов”, передает агентство сообщение ведомства.

В июне бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован по обвинению в осуществлении шпионской деятельности на территории Соединенных Штатов в пользу КНР. Он был задержан в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда намеревался вылететь рейсом в КНР. МИД КНР не комментировал ситуацию.

Как сообщал УНН, разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи.

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