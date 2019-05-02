Екс-співробітник ЦРУ зізнався в роботі на китайську розвідку

Як уточнює The Washington Post, 54-річний уродженець Гонконгу пропрацював в ЦРУ 13 років. Він залишив американську розвідку в 2007 році і повернувся в Гонконг, де спробував зайнятися бізнесом. Однак у квітні 2010 року до нього прийшли співробітники китайської розвідки. Вони запропонували Лі передати їм секретну інформацію, доступ до якої він мав під час роботи в ЦРУ. За це йому запропонували виплатити 100 тисяч доларів, а також запропонували “піклуватися про нього все життя” в обмін на його співпрацю.

У травні 2010 року Лі підготував документ, в якому містилася інформація про призначення в системі ЦРУ, місця і терміни проведення секретних операцій. Він помістив файл на флешку, де він і зберігся. У 2012 році, коли Лі був уже на Гаваях, у нього в готельному номері провело обшук ФБР. Вони виявили у Лі документи, пов’язані з секретною інформацією, а також флешку, з якої пізніше було вилучено документ. Лі до 2013 року заперечував. що отримував будь-які завдання від китайської розвідки, однак в підсумку дав свідчення.

The Washington Post пише, що співробітники розвідки покладають на Лі відповідальність за розкриття агентурної мережі ЦРУ в Китаї. Деякі з людей, які співпрацювали з ЦРУ, були вбиті.

Як повідомляв УНН, нещодавно ще один колишній співробітник розвідки США визнав себе винним в шпигунстві на користь Китаю.