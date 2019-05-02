Экс-сотрудник ЦРУ признался в работе на китайскую разведку

Как уточняет The Washington Post, 54-летний уроженец Гонконга проработал в ЦРУ 13 лет. Он оставил американскую разведку в 2007 году и вернулся в Гонконг, где попытался заняться бизнесом. Однако в апреле 2010 года к нему пришли сотрудники китайской разведки. Они предложили Ли передать им секретную информацию, доступ к которой он имел во время работы в ЦРУ. За это ему предложили выплатить 100 тысяч долларов, а также предложили “заботиться о нем всю жизнь” в обмен на его сотрудничество.

В мае 2010 года Ли подготовил документ, в котором содержалась информация о назначениях в системе ЦРУ, места и сроки проведения секретных операций. Он поместил файл на флэшку, где он и сохранился. В 2012 году, когда Ли был уже на Гавайях, у него в гостиничном номере провело обыск ФБР. Они обнаружили у Ли документы, связанные с секретной информацией, а также флэшку, с которой позднее был извлечен документ. Ли до 2013 года отрицал. что получал какие-либо задания от китайской разведки, однако в итоге дал признательные показания.

The Washington Post пишет, что сотрудники разведки возлагают на Ли ответственность за раскрытие агентурной сети ЦРУ в Китае. Некоторые из людей, сотрудничавших с ЦРУ, были убиты.

Как сообщал УНН, недавно еще один бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая.