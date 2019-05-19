Бывшего сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Суд штата Виргиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), 62-летнего Кевина Мэллори, до 20 лет лишения свободы и 5 лет пребывания под наблюдением за продажу секретных документов Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вердикт суда, опубликованный на сайте Министерства юстиции США.
Обвинение требовало приговорить Мэлори к пожизненному заключению, его адвокаты просили вынести приговор в виде 10 лет тюрьмы.
По версии следствия, Мэллори в 2017 году во время поездок в Шанхай продал китайской разведке три "оборонительных документа" за 25000 долларов.
Два из них были секретными, а третий - "совершенно секретно". По данным ФБР, всего Мэллори мог продать китайской стороне до 8 таких документов.
Экс-сотрудник ЦРУ признал свою вину. Он заявил, что сделал это, чтобы получить от китайских партнеров информацию, имеющую интерес для США. Адвокаты Мэллори планируют обжаловать приговор.
Мэллори свободно владеет китайским языком. Он был спецагентом службы безопасности Госдепа, а затем перешел в разведку ЦРУ.
Напомним, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал свою вину по обвинению в заговоре с целью передачи секретной информации Китая.
Ранее бывший сотрудник военной разведки США Рон Рокуэлл Хансен признал вину в шпионской деятельности в пользу Китая.