СЦКК: на Донбассе боевики с нарушением линии отвода разместили "Грады"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает, что на оккупированных территориях Донбасса обнаружены размещенные с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения установки "Град", самоходные гаубицы и другое вооружение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
В частности, по данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 11 октября 2018, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано вооружение боевиков, размещенное с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения:
- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 6 единиц;
- танк неустановленного типа - 2 единицы;
- танки Т-72 - 1 единица;
- 152 мм прицепная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" - 1 единица;
- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 6 единиц;
- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 6 единиц;
- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" - 4 единицы;
- 120 мм минометы - 12 единиц.
Кроме того, в местах постоянного хранения вооружения наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие семерых танков Т-72 и четырех Т-64.
Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции на Донбассе.