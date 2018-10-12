СЦКК: на Донбасі бойовики з порушенням лінії відведення розмістили “Гради”

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє, що на окупованих територіях Донбасу виявлені розміщені з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання установки “Град”, самохідні гаубиці та інше озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.