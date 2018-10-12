СЦКК: на Донбасі бойовики з порушенням лінії відведення розмістили “Гради”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє, що на окупованих територіях Донбасу виявлені розміщені з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання установки “Град”, самохідні гаубиці та інше озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
Зокрема, за даними звіту СММ ОБСЄ, який опублікований 11 жовтня 2018 року, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано озброєння бойовиків, розміщене з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання:
— 122 мм РСЗВ БМ-21 “Град” — 6 одиниць;
— танк невстановленого типу — 2 одиниці;
— танки Т-72 — 1 одиниця;
— 152 мм причіпна гаубиця 2А36 “Гіацинт-Б” — 1 одиниця;
— 122 мм самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздика” — 6 одиниць;
— 122 мм причіпні гаубиці Д-30 — 6 одиниць;
— 100 мм протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра” — 4 одиниці;
— 120 мм міномети — 12 одиниць.
Крім того, у місцях постійного зберігання озброєння спостерігачі Місії виявили відсутність сімох танків Т-72 та чотирьох Т-64.
Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомила, що збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час проведення зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції на Донбасі.