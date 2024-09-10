Строительство третьего уровня защиты начато на 22 подстанциях "Укрэнерго", но завершат его только на одной-двух - Шмыгаль

Агентство по восстановлению начало строительство защитных сооружений третьего уровня защиты на 22 подстанциях "Укрэнерго", но из-за высокой цены строительство будет завершено на 1-2 подстанциях. Это позволит понять, достаточным ли будет этот уровень защиты для того, чтобы уберечь подстанции от поражения со стороны рф. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Относительно третьего уровня защиты. Абсолютный эксперимент. Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях "Укрэнерго". Это чрезвычайно дорогостоящий проект, стоимость которого измеряется десятками миллиардов гривен, приближается к сотне миллиардов гривен. Сложный в реализации и уникальный, который нигде в мире не реализовывали - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что партнеры по состоянию на сегодня не видят целесообразности продолжать строительство одновременно всех объектов, поэтому идут переговоры о договоренности, чтобы там, где строительство начато, провести консервацию и оставить 1-2, которые наиболее близки к завершению.

Пока мы ведем разговор с партнерами. Партнеры на сегодня не видят целесообразности продолжать строительство одновременно всех объектов, и мы пока договариваемся, что там где было начато строительство провести консервацию, оставить 1-2, которые уже наиболее близки к завершению, завершить их, посмотреть как оно будет работать и принять решение о продолжении и каким образом будем завершать все остальные уровни защиты - рассказал Шмыгаль.

Он заявил, что подобные объекты Украины нужны, потому что это большие защищенные объекты в которых можно располагать не только подстанции, но и производства.

Поэтому с третьим уровнем защиты мы работаем, но это все же эксперимент и он потребует немного большего времени, как для строительства из-за своей стоимости, масштабов, так и для понимания того, что этот уровень защиты на 100% работает и защищает от любого поражения любыми средствами, которые есть у россиян - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что сейчас большинство объектов энергетической инфраструктуры первой очереди "Укрэнерго" уже защищены на 85%.

По его словам, Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнем защиты. Первый уровень защиты - это габионы с песком. Второй - это железобетонные мощные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов, а также защищают энергообъекты от обломков ракет.

Добавим

Шмыгаль заявлял, что объекты Энергоатома защищены соответствующими средствами ПВО.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что на объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"