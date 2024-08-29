Зимой будет много испытаний, но мы не допустим блэкаута - глава "Укрэнерго"

Зимой прежде всего энергетиков, ждет много испытаний. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью ВВС, и отметил, что не считает, что в Украине будет какой-то апокалиптический сценарий. Он считает, что не будет допущен блэкаут, передает УНН.

Кудрицкий прокомментировал статью еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Financial Times, которая предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Украине из-за дефицита электричества: «В зимние месяцы это (отключение света) приведет к отсутствию доступа к базовым услугам: не будут работать водяные насосы и канализационные сети, не будет отопления. При низких зимних температурах некоторые места в Украине могут стать непригодными для жизни».

Я считаю, что это слишком пессимистический сценарий. Если мы вспомним 22-23 года, очень сложная зима, когда у нас было мало западных систем ПВО, у нас было очень мало трансформаторов, у нас был запас, но его было маловато, и у нас еще не было защиты такой инженерной, как сейчас. Мы ту зиму прошли с эпизодическими обесточиваниями городов. Но мы не можем сказать, что у нас, знаете, замерзла вся страна или не работала канализация - сказал Кудрицкий.

На уточняющий вопрос, не будет ли гуманитарной катастрофы, Кудрицкий заявил: «Я на этом посту, в том числе для того, чтобы ее не допустить. Поэтому я не могу согласиться с этим прогнозом. Но могут быть сложности. Об этом надо тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет. Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута».

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"

Он отметил, что в «Укрэнерго» научились противодействовать тактике врага, когда видят, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют.

«И мы знаем, как ее отбалансировать для того, чтобы она продолжала работать. Будем восстанавливать то, что будет повреждено. И я вам скажу, что недавно мы установили производственный рекорд. Мы демонтировали, перевезли, установили, залили масло, подключили, опробовали огромный магистральный трансформатор за 20 дней. И это мы сделали своими силами, силами бригад «Укрэнерго». Такой трансформатор запитывает 200-300 тысяч семей», - рассказал Кудрицкий.

Кроме того, он прокомментировал прогнозы о том, что этой зимой надо готовиться не к графикам отключения, а к графикам включения света.

«Никто не знает, каким будет режим подачи электроэнергии зимой. Просто потому, что никто не знает, какими будут: а) атаки россиян и б) какой будет температура окружающей среды в декабре, январе, феврале. Поэтому говорить, что свет будет 8 часов в сутки, 16 часов в сутки или 24 часа в сутки - это все просто три разных сценария, в которых есть свои вероятности реализации», - сказал Кудрицкий.

По его словам, в «Укрэнерго» всегда просчитывают худшие сценарии и готовятся к ним.

«Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно», - сказал Кудрицкий.

Міністр енергетики попередив: попереду надскладна зима