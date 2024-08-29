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Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"

Київ • УНН

 • 15154 перегляди

Володимир Кудрицький заявив, що енергетиків чекає багато випробувань взимку. Він не погоджується з прогнозами про гуманітарну катастрофу та вважає, що "Укренерго" готове до різних сценаріїв.

Взимку перш за все на енергетиків, чекає багато випробувань. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ВВС, та зазначив, що не вважає, що в Україні буде якийсь апокаліптичний сценарій. Він вважає, що не буде допущений блекаут, передає УНН.

Кудрицький прокоментував статтю єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон у Financial Times, яка попередила про можливу гуманітарну катастрофу в Україні через дефіцит електрики: "У зимові місяці це (відключення світла) призведе до відсутності доступу до базових послуг: не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні мережі, не буде опалення. За низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя".

Я вважаю, що це занадто песимістичний сценарій. Якщо ми згадаємо 22-23 роки, дуже складна зима, коли у нас було мало західних систем ППО, у нас було дуже мало трансформаторів, у нас був запас, але його було малувато, і у нас ще не було захисту такого інженерного, як зараз. Ми ту зиму пройшли з епізодичними знеструмленнями міст. Але ми не можемо сказати, що у нас, знаєте, замерзла вся країна чи не працювала каналізація

- сказав Кудрицький.

На уточнююче запитання, чи гуманітарної катастрофи не буде, Кудрицький заявив: "Я на цьому посту, в тому числі для того, щоб її не допустити. Тому я не можу погодитися з цим прогнозом. Але можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту".

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди

Він зазначив, що в "Укренерго" навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачать, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують.

"І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати. Будемо відновлювати те, що буде пошкоджено. І я вам скажу, що нещодавно ми встановили виробничий рекорд. Ми демонтували, перевезли, встановили, залили масло, підключили, опробували величезний магістральний трансформатор за 20 днів. І це ми зробили своїми силами, силами бригад "Укренерго". Такий трансформатор заживлює 200-300 тисяч сімей", - розповів Кудрицький.

Окрім того, він прокоментував прогнози про те, що цієї зими треба готуватись не до графіків відключення, а до графіків увімкнення світла.

"Ніхто не знає, яким буде режим подачі електроенергії взимку. Просто тому, що ніхто не знає, якими будуть: а) атаки росіян і б) якою буде температура навколишнього середовища в грудні, січні, лютому. Тому говорити, що світло буде 8 годин на добу, 16 годин на добу або 24 години на добу – це все просто три різні сценарії, в яких є свої ймовірності реалізації", - сказав Кудрицький.

За його словами, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.

"Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", - сказав Кудрицький.

Міністр енергетики попередив: попереду надскладна зима23.08.24, 11:36 • 28066 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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