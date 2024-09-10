Будівництво третього рівня захисту розпочато на 22 підстанціях "Укренерго", але завершать його лише на одній-двох - Шмигаль

Агентство з відновлення розпочало будівництво захисних споруд третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго", але через високу ціну будівництво буде завершено на 1-2 підстанціях. Це дасть змогу зрозуміти, чи достатнім буде цей рівень захисту для того, щоб вберегти підстанції від ураження з боку рф. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Щодо третього рівня захисту. Абсолютний експеримент. Агенство з відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго". Це надзвичайно вартісний проєкт, вартість якого вимірюється десятками мільярдів гривень, наближається до сотні мільярдів гривень. Складний в реалізації й унікальний, який ніде у світі не реалізовували

Прем'єр заявив, що партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів, тому йдуть перемовини про домовленість, щоб там, де будівництво розпочато, провести консервацію й залишити 1-2, які найбільш близькі до завершення.

Поки що ми ведемо розмову з партнерами. Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів, й ми поки що домовляємося, що там де було розпочато будівництво провести консервацію, залишити 1-2, які вже найбільш близькі до завершення, завершити їх, подивитися як воно буде працювати й прийняти рішення про продовження і яким чином будемо завершувати всі інші рівні захисту