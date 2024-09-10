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Будівництво третього рівня захисту розпочато на 22 підстанціях "Укренерго", але завершать його лише на одній-двох - Шмигаль

Будівництво третього рівня захисту розпочато на 22 підстанціях "Укренерго", але завершать його лише на одній-двох - Шмигаль

Київ • УНН

 • 20190 перегляди

Будівництво захисних споруд третього рівня розпочато на 22 підстанціях "Укренерго", але через високу вартість завершать лише 1-2. Це дозволить оцінити ефективність захисту від атак рф.

Агентство з відновлення розпочало будівництво захисних споруд третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго", але через високу ціну будівництво буде завершено на 1-2 підстанціях. Це дасть змогу зрозуміти, чи достатнім буде цей рівень захисту для того, щоб вберегти підстанції від ураження з боку рф. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Щодо третього рівня захисту. Абсолютний експеримент. Агенство з відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго". Це надзвичайно вартісний проєкт, вартість якого вимірюється десятками мільярдів гривень, наближається до сотні мільярдів гривень. Складний в реалізації й унікальний, який ніде у світі не реалізовували

- сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів, тому йдуть перемовини про домовленість, щоб там, де будівництво розпочато, провести консервацію й залишити 1-2, які найбільш близькі до завершення.

Поки що ми ведемо розмову з партнерами. Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів, й ми поки що домовляємося, що там де було розпочато будівництво провести консервацію, залишити 1-2, які вже найбільш близькі до завершення, завершити їх, подивитися як воно буде працювати й прийняти рішення про продовження і яким чином будемо завершувати всі інші рівні захисту

- розповів Шмигаль.

Він заявив, що подібні об'єкти України потрібні, тому що це великі захищенні об'єкти в яких можна розташовувати не лише підстанції, але й виробництва.

Тому з третім рівнем захисту ми працюємо, але це все ж таки експеримент й він  потребуватиме трохи довшого часу, як  для будівництва через свою вартість, масштаби, так й для розуміння того, що цей рівень захисту на 100% працює та захищає від будь-якого ураження будь-якими засобами, які є в росіян

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що наразі більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги "Укренерго" вже захищені на 85%.

За його словами, Україна захищає енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту. Переший рівень захисту - це габіони з піском. Другий - це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів, а також захищають енергооб'єкти від уламків ракет.

Додамо 

Шмигаль заявляв, що об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29.08.24, 15:58 • 15154 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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