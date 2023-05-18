Стрелял в мирного жителя Бучи: сержанту вооруженных сил рф сообщили о подозрении

Цитата

"... заочно сообщено о подозрении сержанту, инструктору воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил рф по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, во время оккупации города Буча подозреваемый выстрелил из стрелкового оружия в мирного жителя. В тот момент местный житель осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим.

Оккупант подошел к раненому мужчине вместе с другими военнослужащими страны-агрессора и начал хвастаться своим поступком и унижать потерпевшего.

Благодаря соседке, которая стала свидетелем этого преступления, через некоторое время мужчине была оказана медицинская помощь.

Напомним

Российскому военному сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением на Киевщине. По данным ГБР, оккупант отдал приказ обстреливать гражданские автомобили.