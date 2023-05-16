Віддав наказ обстрілювати цивільні автомобілі: російському військовому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Російському військовому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на Київщині. За даними ДБР, окупант віддав наказ обстрілювати цивільні автомобілі, передає УНН.
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Правоохоронці повідомили про підозру одному з командирів російських окупаційних військ. Під час тимчасового перебування його підрозділу на Київщині він віддавав накази підлеглим на жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиняв інші порушення законів та звичаїв війни.
Зокрема, підрозділ командира однієї з рот 137-го парашутно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії капітана Павла Бабаліча у березні 2022 року зайняв позиції на ділянці автодороги міжнародного значення Київ-Варшава у районі населених пунктів Немєшаєво і Микуличі Бучанського району Київської області.
В очікуванні наступу ЗСУ злочинець віддав наказ обстрілювати цивільні автомобілі, які рухались по трасі. У взаємодії з Національною поліцією, документально підтверджено, що зі стрілецької зброї він та його підлеглі вразили щонайменше дві машини з мирними громадянами, які дивом залишились живими.
Наразі Бабаліч та його підлеглі обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.
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