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15 років за ґратами: СБУ зібрала необхідні докази проти сім’ї агентів російської розвідки

15 років за ґратами: СБУ зібрала необхідні докази проти сім’ї агентів російської розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. СБУ зібрала необхідні докази проти сім’ї агентів російської розвідки, суд призначив їм 15 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Цитата

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, зловмисники є подружжям з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "днр".

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті.

У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України. За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед зловмисники намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу "зв’язкових" воєнної розвідки рф на тимчасово окупованій частині Донецької області. Для комунікації вони використовували закриті чати в месенджерах.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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