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15 лет за решеткой: СБУ собрала необходимые доказательства против семьи агентов российской разведки

15 лет за решеткой: СБУ собрала необходимые доказательства против семьи агентов российской разведки

Киев • УНН

 • 446174 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. СБУ собрала необходимые доказательства против семьи агентов российской разведки, суд назначил им 15 лет лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Цитата

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще двух предателей, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Оба вражеских пособника были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, злоумышленники являются супругами из города Часов Яр. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "днр".

Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте.

В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии. Прежде всего злоумышленники пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам через сеть "связных" военной разведки рф на временно оккупированной части Донецкой области. Для коммуникации они использовали закрытые чаты в мессенджерах.

Сообщается, что на основании собранных доказательств суд признал обоих пособников агрессора виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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