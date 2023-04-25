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СБУ викрила колаборантів, які займалися русифікацією шкіл у Маріуполі

СБУ викрила колаборантів, які займалися русифікацією шкіл у Маріуполі

Київ • УНН

 • 408850 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. СБУ викрила ще 11 освітян-колаборантів, які займались русифікацією захоплених шкіл у Маріуполі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Цитата

"Служба безпеки системно викриває колаборантів, що допомагають агресору запроваджувати російські програми "освіти" в тимчасово окупованих районах України. У результаті комплексних заходів ще 11 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, на Донеччині ідентифіковано "директорку" одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району. Як зазначається, вона закликала випускників вступати до російських вишів і в подальшому "присвятити себе" праці на користь країни-агресора.

Крім цього, у Маріуполі викрито колишню вчительку, яка після захоплення міста підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її призначили "заступником директора" школи № 26. Одним з перших її рішень на "посаді" було знищення всіх українських підручників, що були у бібліотеці освітньої установи.

Також задокументовано злочинну діяльність очільниці створеного агресором "відділу освіти Маріуполя". За даними слідства, вона приймала "звіти" від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими "стандартами".

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Стосовно чотирьох з них – слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування і планують направити обвинувальні вироки до суду.

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