СБУ разоблачила коллаборационистов, которые занимались русификацией школ в Мариуполе

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"Служба безопасности системно разоблачает коллаборационистов, помогающих агрессору вводить российские программы "образования" во временно оккупированных районах Украины. В результате комплексных мероприятий еще 11 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами. Среди них – руководители захваченных украинских школ и отделов образования", – говорится в сообщении.

Детали

Так, в Донецкой области идентифицирован "директор" одного из средних учебных заведений Новоазовского района. Как отмечается, она призывала выпускников поступать в российские вузы и в дальнейшем "посвятить себя" работе в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в Мариуполе разоблачили бывшую учительницу, которая после захвата города поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима. За это ее назначили "заместителем директора" школы № 26. Одним из первых ее решений на "должности" было уничтожение всех украинских учебников, которые были в библиотеке образовательного учреждения.

Также задокументирована преступная деятельность руководительницы созданного агрессором "отдела образования Мариуполя". По данным следствия, она принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений по организации образовательного процесса по российским "стандартам".

Сейчас этим и другим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В отношении четырех из них – следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование и планируют направить обвинительные приговоры в суд.

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