Удар рф по аэродрому "Канатове": суд відправив екскомандира Червінського під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього в.о командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове", передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Як повідомляє ЗМІ, колишньому в.о командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, затриманому напередодні СБУ у справі про ракетний обстріл рф аеродрому "Канатове", 25 квітня у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.
Сторона захисту заявила, що Червінського незаконно затримали та ув‘язнили. Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення суду.
Раніше
СБУ затримала колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове".
Доповнення
Військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінськом було повідомлено про підозру.
Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.
Прокуратура наполягає на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.