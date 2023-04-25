Удар рф по аэродрому "Канатово": суд отправил экс-командира Червинского под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Шевченковский суд Киева взял под стражу бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле рф аэродрома "Канатово", передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Как сообщает СМИ, бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому, задержанному накануне СБУ по делу о ракетном обстреле рф аэродрома "Канатово", 25 апреля в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.
Сторона защиты заявила, что Червинского незаконно задержали и заключили в тюрьму. Адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.
Ранее
СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово".
Дополнение
Военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому было сообщено о подозрении.
Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.
Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.