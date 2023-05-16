Отдал приказ обстреливать гражданские автомобили: российскому военному сообщили о подозрении

Детали

Правоохранители сообщили о подозрении одному из командиров российских оккупационных войск. Во время временного пребывания его подразделения на Киевщине он отдавал приказы подчиненным на жестокое обращение с гражданским населением, совершал другие нарушения законов и обычаев войны.

В частности, подразделение командира одной из рот 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии капитана Павла Бабалича в марте 2022 года заняло позиции на участке автодороги международного значения Киев-Варшава в районе населенных пунктов Немешаево и Микуличи Бучанского района Киевской области.

В ожидании наступления ВСУ преступник отдал приказ обстреливать гражданские автомобили, которые двигались по трассе. Во взаимодействии с Национальной полицией, документально подтверждено, что из стрелкового оружия он и его подчиненные поразили по меньшей мере две машины с мирными гражданами, которые чудом остались живы.

Сейчас Бабалич и его подчиненные обоснованно подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

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