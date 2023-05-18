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Стріляв у мирного мешканця Бучі: сержанту збройних сил рф повідомили про підозру

Стріляв у мирного мешканця Бучі: сержанту збройних сил рф повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травняю УНН. Сержанту збройних сил рф, який стріляв у мирного мешканця Бучі, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Цитата

"... заочно повідомлено про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, під час окупації міста Буча підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. У той момент місцевий житель оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.

Окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.

Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу.

Нагадаємо

Російському військовому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на Київщині. За даними ДБР, окупант віддав наказ обстрілювати цивільні автомобілі.

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