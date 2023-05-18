Стріляв у мирного мешканця Бучі: сержанту збройних сил рф повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травняю УНН. Сержанту збройних сил рф, який стріляв у мирного мешканця Бучі, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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"... заочно повідомлено про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, під час окупації міста Буча підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. У той момент місцевий житель оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.
Окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.
Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу.
Нагадаємо
Російському військовому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на Київщині. За даними ДБР, окупант віддав наказ обстрілювати цивільні автомобілі.