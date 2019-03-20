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Стрельба в Нидерландах: полиция задержала еще одного подозреваемого

Киев • УНН

 • 22473 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Голландская полиция сообщает, что арестовала еще одного человека по подозрению в участии в стрельбе в Утрехте. Об этом полиция сообщила поздно вечером во вторник, 19 марта. 40-летний мужчина был арестован во второй половине дня тяжело вооруженными офицерами в Утрехте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Стрельба в Нидерландах: полиция задержала еще одного подозреваемого

Отмечается, что мужчина "подозревается в причастности к стрельбе. Его роль определяется в дальнейшем расследовании".

Полиция сообщила, что двое других мужчин, которых арестовали после стрельбы в понедельник, освободили и больше не подозревают в причастности к произошедшему.

Добавляется, что главный стрелок, 37-летний Гокмен Танис, остается под стражей.

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Напомним, полиция Нидерландов задержала 37-летнего уроженца Турции, которого подозревают в открытии огня в трамвае в городе Утрехте. Накануне, в понедельник, злоумышленник открыл стрельбу в трамвае в нидерландском Утрехте, в результате чего погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

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