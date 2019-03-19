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Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція Нідерландів затримала 37-річного уродженця Туреччини, якого підозрюють у відкритті вогню у трамваї у місті Утрехті, внаслідок чого загинули щонайменше три людини. Про це ввечері у понеділок, 18 березня, повідомив начальник поліції Утрехта Роб ван Брі на прес-конференції, передає агенція AP, інформує УНН.

Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Поліція повідомила, що підозрюваного, якого раніше оголосили в розшук, затримали в одному з районів Утрехта. Після цього рівень терористичної загрози у провінції був знижений на один ступінь — до четвертого рівня. Поліція проводить допит підозрюваного

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Граппергаус повідомив згодом на прес-конференції, що нападник був відомий правоохоронцям через скоєні ним раніше правопорушення, не уточнивши при цьому, які саме. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте на цій же прес-конференції зазначив, що троє з п’яти поранених перебувають у критичному стані. За словами голови уряду, правоохоронці все ще з’ясовують, чи мав місце терористичний мотив у діях нападника.

Спочатку поліція виходила саме з “терористичного мотиву”, однак пізніше правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву, пов’язаного з особистими стосунками підозрюваного. Турецька державна агенція Anadolu з посиланням на родину нападника повідомила, що він стріляв у трамваї у свою родичку, але влучив і в інших людей, які намагалися їй допомогти. Поки не повідомляється, чи постраждала ця жінка.

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Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спецслужба країни теж розпочинає розслідування, аби з’ясувати, чи діяв нападник в Утрехті з терористичних чи особистих мотивів.

Нагадаємо, 18 березня зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей і ще п’ятеро отримали поранення.

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