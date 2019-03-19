Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція Нідерландів затримала 37-річного уродженця Туреччини, якого підозрюють у відкритті вогню у трамваї у місті Утрехті, внаслідок чого загинули щонайменше три людини. Про це ввечері у понеділок, 18 березня, повідомив начальник поліції Утрехта Роб ван Брі на прес-конференції, передає агенція AP, інформує УНН.