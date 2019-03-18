Німеччина посилила контроль на кордоні з Нідерландами після стрілянини в Утрехті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Федеральна поліція Німеччини підвищила рівень контролю на кордоні з Нідерландами після стрілянини в Утрехті, в результаті якої загинули три людини, ще 9 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Згідно з інформацією видання, поліція Німеччини обмінюється інформацією з колегами в Нідерландах, а також з правоохоронцями федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. В районі міст Клеве і Ахен було вжито заходів щодо посилення контролю за кордоном держави.
Нагадаємо, 18 березня в Утрехті, який розташований за 100 км від німецького кордону, сталася стрілянина. Точна кількість постраждалих і їх громадянство не повідомляються. Влада Нідерландів підвищила до найвищого рівень терористичної загрози.