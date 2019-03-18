Германия усилила контроль на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Федеральная полиция Германии повысила уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте, в результате которой погибли три человека, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации издания, полиция Германии обменивается информацией с коллегами в Нидерландах, а также с правоохранителями федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В районе городов Клеве и Ахен были приняты меры по усилению контроля за границей государства.
Напомним, в понедельник, 18 марта, в Утрехте, который расположен в 100 км от немецкой границы, произошла стрельба. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы.