Германия усилила контроль на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте

Согласно информации издания, полиция Германии обменивается информацией с коллегами в Нидерландах, а также с правоохранителями федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В районе городов Клеве и Ахен были приняты меры по усилению контроля за границей государства.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в Утрехте, который расположен в 100 км от немецкой границы, произошла стрельба. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы.