В Нидерландах неизвестный устроил стрельбу в травмае

Правоохранители проинформировали, что об инциденте стало известно в 10:45 по местному времени, несколько человек были ранены. Точное количество пострадавших пока неизвестно, полиция предполагает, что один человек погиб. Окрестности оцепили, выясняются обстоятельства случившегося.

Также правоохранители заявили, что не исключают версию террористического мотива произошедшего.

Напомним, стрелок совершивший теракт в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.