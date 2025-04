У Нідерландах невідомий влаштував стрілянину в травмаї

Правоохоронці поінформували, що про інцидент стало відомо о 10:45 за місцевим часом, кілька людей були поранені. Точна кількість постраждалих поки невідома, поліція припускає, що одна людина загинула. Околиці оточили, з'ясовуються обставини події.

Також правоохоронці заявили, що не виключають версію терористичного мотиву події.

Нагадаємо, стрілок, який скоїв теракт в мечетях в Новій Зеландії, відмовився від адвоката.

The police is investigating the shooting at the # 24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.

- Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 березня 2019 р