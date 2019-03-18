Стрілянина у Нідерландах: поліція уточнила кількість постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Нідерландах внаслідок стрілянини в Утрехті поранення отримали п’ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту поліції Утрехту у Twitter.
"Не дев’ятеро, а п’ятеро осіб отримали поранення внаслідок стрілянини в трамваї в Утрехті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Нідерландах в місті Утрехт невідомий відкрив стрілянину в трамваї, в ході якої постраждали пасажири.
Як повідомляв УНН, у результаті стрілянини в Нідерландах загинули три людини, ще дев’ятеро отримали поранення.