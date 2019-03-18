Стрілок у трамваї в Нідерландах вбив трьох людей, не виключено тероризм
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція Нідерландів назвала ім'я та показала фото стрілка з трамвая у місті Утрехт в центральній частині країни. Інформацію правоохоронці оприлюднили у Twitter, передає УНН.
"Поліція просить вас звернути увагу на 37-річного Гекмена Таніса (Gökmen Tanis) (народився в Туреччині), пов'язаного з інцидентом, що стався сьогодні вранці на 24 Октоберплейн в Утрехті. Не підходьте до нього, але зателефонуйте 0800-6070", - повідомили у поліції країни.
У поліції також зазначили, що незадовго до інциденту зі стріляниною в американця викрали червоний Renault Clio, який пізніше був знайдений на вулиці Тіхелаарслаан (Tichelaarslaan) в Утрехті.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що нідерландці постраждали від нападу в Утрехті, не виключає "терористичного мотиву", пише AP.
За даними влади, три людини загинули і дев'ять отримали поранення у результаті стрілянини у трамваї, пише The New York Times.
На місці події працюють правоохоронці.
Нагадаємо, 18 березня у Нідерландах невідомий влаштував стрілянину в травмаї.