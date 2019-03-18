Стрелок в трамвае в Нидерландах убил трех человек, не исключен терроризм
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция Нидерландов назвала имя и показала фото стрелка из трамвая в городе Утрехт в центральной части страны. Информацию правоохранители обнародовали в Twitter, передает УНН.
"Полиция просит вас обратить внимание на 37-летнего Гёкмена Таниса (Gökmen Tanis) (родился в Турции), связанного с инцидентом, который произошел сегодня утром на 24 Октоберплейн в Утрехте. Не подходите к нему, но позвоните 0800-6070", - сообщили в полиции страны.
В полиции также отметили, что незадолго до инцидента со стрельбой у американца похитили красный Renault Clio, который позже был найден на улице Тихелаарслаан (Tichelaarslaan) в Утрехте.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что голландцы пострадали от нападения в Утрехте, не исключает "террористического мотива", пишет AP.
По данным властей, три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в трамвае, пишет The New York Times.
На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, 18 марта в Нидерландах неизвестный устроил стрельбу в трамвае.