Стрельба в Нидерландах: полиция уточнила количество пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Нидерландах в результате стрельбы в Утрехте ранения получили пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество полиции Утрехта в Twitter.
“Не девять, а пять человек получили ранения в результате стрельбы в трамвае в Утрехте”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Нидерландах в городе Утрехт неизвестный открыл стрельбу в трамвае, в ходе которой пострадали пассажиры.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Нидерландах погибли три человека, еще девять получили ранения.