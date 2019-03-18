Стрельба в Нидерландах: полиция уточнила количество пострадавших

“Не девять, а пять человек получили ранения в результате стрельбы в трамвае в Утрехте”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах в городе Утрехт неизвестный открыл стрельбу в трамвае, в ходе которой пострадали пассажиры.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Нидерландах погибли три человека, еще девять получили ранения.