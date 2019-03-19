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Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Киев • УНН

 • 17347 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Нидерландов задержала 37-летнего уроженца Турции, которого подозревают в открытии огня в трамвае в городе Утрехте, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом вечером в понедельник, 18 марта, сообщил начальник полиции Утрехта Роб ван Бри на пресс-конференции, передает агентство AP, информирует УНН.

Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Полиция сообщила, что подозреваемый, которого ранее объявили в розыск, задержали в одном из районов Утрехта. После этого уровень террористической угрозы в провинции был снижен на одну ступень - до четвертого уровня. Полиция проводит допрос подозреваемого

Министр юстиции Нидерландов Ферда Граппергаус сообщил впоследствии на пресс-конференции, что нападавший был известен правоохранителям за совершенные им ранее правонарушения, не уточнив при этом, какие именно. Премьер-министр страны Марк Рютте на этой же пресс-конференции отметил, что трое из пяти раненых находятся в критическом состоянии. По словам главы правительства, правоохранители все еще выясняют, имел место террористический мотив в действиях нападающего.

Сначала полиция исходила именно из "террористического мотива", однако позже правоохранители сообщили, что не исключают и другого мотива, связанного с личными отношениями подозреваемого. Турецкий государственное агентство Anadolu со ссылкой на семью нападающего сообщила, что он стрелял в трамвае в свою родственницу, но попал и у других людей, которые пытались ей помочь. Пока не сообщается, пострадала эта женщина.

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Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спецслужба страны тоже начинает расследование, чтобы выяснить, действовал нападающий в Утрехте из террористических или личным мотивам.

Напомним, 18 марта злоумышленник открыл стрельбу в трамвае в нидерландском Утрехте, в результате чего погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

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