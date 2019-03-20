Стрілянина в Нідерландах: поліція затримала ще одного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голландська поліція повідомляє, що заарештувала ще одного чоловіка за підозрою в участі у стрілянині в Утрехті. Про це поліція повідомила пізно ввечері у вівторок, 19 березня. 40-річний чоловік був заарештований в другій половині дня важко озброєними офіцерами в Утрехті. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Зазначається, що чоловік "підозрюється в причетності до стрілянини. Його роль визначається у подальшому розслідуванні".
Поліція повідомила, що двох інших чоловіків, яких заарештували після стрілянини у понеділок, звільнили та більше не підозрюють у причетності до події.
Додається, що головний стрілок, 37-річний Гокмен Таніс, залишається під вартою.
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Нагадаємо, поліція Нідерландів затримала 37-річного уродженця Туреччини, якого підозрюють у відкритті вогню у трамваї у місті Утрехті. Напередодні, у понеділок, зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей і ще п’ятеро отримали поранення.