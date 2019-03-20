Стрілянина в Нідерландах: поліція затримала ще одного підозрюваного

КИЇВ. 20 березня. УНН. Голландська поліція повідомляє, що заарештувала ще одного чоловіка за підозрою в участі у стрілянині в Утрехті. Про це поліція повідомила пізно ввечері у вівторок, 19 березня. 40-річний чоловік був заарештований в другій половині дня важко озброєними офіцерами в Утрехті. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.